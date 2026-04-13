Дефицит продуктов в Харькове частично компенсируется внутренними остатками, однако эксперты не исключают напряжения к новому урожаю 2026 года.

Дефицит продуктов в Харькове усугубляется на фоне снижения урожая гречки в Україні в 2025 году, что не покрывает внутренний спрос и формирует недостаток на рынке, передает Politeka.

По данным аграрных аналитиков, годовое потребление этой крупы остается на уровне 100–110 тыс. тонн, тогда как производство в этом году составляет лишь около 70,8 тыс. тонн. Это самый низкий показатель за последние годы, что существенно повлияло на баланс предложения.

Предыдущие периоды демонстрировали другую динамику: в 2023 году объемы достигали более 200 тыс. тонн, однако с 2024 года началось постепенное сокращение посевных площадей и валового сбора. Несмотря на это часть потребности рынка еще удается покрывать за счет складских запасов.

В этом контексте дефицит продуктов в Харькове частично компенсируется внутренними остатками, однако эксперты не исключают напряжения к новому урожаю 2026 года.

Импортная составляющая за последние годы существенно уменьшилась: если в 2020 году завозили почти 44 тыс. тонн, то в 2024–2025 годах объемы упали почти до нуля. До этого основными поставщиками выступали Казахстан и страны ЕС, в частности, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Мировой рынок остается сосредоточенным в нескольких ключевых производителях. Лидерство удерживают Россия и Китай, тогда как Украина занимает третью позицию по объемам производства.

Аналитики отмечают, что дальнейшая стабильность будет зависеть от урожайности следующего сезона и возможностей импорта, который остается ограниченным.

Эксперты отмечают, что дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от объемов нового урожая и стабильности поставок из основных стран-экспортеров.

Источник

Последние новости Украины:

