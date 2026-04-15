Подорожчання яєць у Харкові охоплює всі основні категорії фасування, що найбільш помітно у великих упаковках.

Подорожчання яєць у Харкові фіксується у роздрібних мережах на тлі поступового зростання вартості базових продуктів харчування, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям надає сайт Мінфін.

У березні–квітні 2026 року спостерігається підвищення цін на популярні позиції у фасуванні 10, 18 та 30 штук. Найпомітніша динаміка — у великих упаковках.

Позиція «Квочка» (С1, 10 шт) зараз коштує в середньому 87,00 грн. У магазинах Auchan та Novus ціна коливається від 85,99 до 88,00 грн. За місяць показник додав близько 1,95 грн.

Окремо відзначається бренд «Ясенсвіт» (С1, 10 шт). Середня вартість становить 87,23 грн. У березні вона була на рівні 84,21 грн, тобто приріст склав близько 5,00 грн.

Саме подорожчання яєць у Харкові найбільш відчутне у сегменті середніх упаковок, де коливання відбулися швидше, ніж у дрібному фасуванні.

Для «Ясенсвіт» (18 шт) середній рівень наразі сягає 151,50 грн. У березні цей показник становив 146,31 грн, що означає збільшення приблизно на 7,50 грн. У торгових мережах Auchan і Novus діапазон вартості — 149–154 грн.

Найбільша зміна зафіксована у великих наборах. «Ясенсвіт» (30 шт) нині продається в середньому за 272,50 грн. Раніше середній рівень становив 256,46 грн, тобто приріст досяг близько 15,40 грн.

У динаміці денних показників видно поступове закріплення нових значень без різких коливань. З другої половини березня ціни здебільшого тримаються на підвищеному рівні.

Експерти ринку пов’язують зміну вартості з сезонними факторами та витратами виробників, що впливають на кінцеву роздрібну ціну.

Таким чином, подорожчання яєць у Харкові охоплює всі основні категорії фасування, найбільш помітно — у великих упаковках, де зростання виявилося найвищим за місяць.

