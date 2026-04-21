Подорожание продуктов в Харькове будет в дальнейшем зависеть от изменений в логистике поставок и сезонных колебаний спроса на базовые товары.

Подорожание продуктов в Харькове фиксируется по основным категориям продовольствия, сообщает Politeka.

Как известно из информации сайта Минфин , речь идет о хлебе, консервах и колбасных изделиях.

Ржаной хлеб Riga Бородиновский весом 300 г в среднем стоит 52,37 грн. В торговых сетях показатели колеблются от 48,80 грн у Metro до 57,50 грн у Megamarket. У Auchan зафиксирован уровень 50,80 грн. В месяц средняя стоимость выросла примерно на 2,50 грн.

В динамике в течение марта и начале апреля цена в основном удерживалась в диапазоне 49–52 грн, с кратковременными колебаниями до 52,30 грн. Стабилизация длилась недолго, после чего показатель снова закрепился выше 52 грн.

Сегмент консервов показывает еще более резкое движение. Икра из кабачков 500 г стоит около 66,00 грн в Metro, тогда как в марте средний уровень составлял 56,00 грн. Прирост за месяц достиг 15,00 грн, что стало одним из самых заметных скачков в продуктовой группе.

Данные суточного мониторинга показывают, что большая часть марта стоимость держалась на уровне 51,00 грн, однако в конце месяца произошло резкое повышение до 66,00 грн без постепенного перехода.

Мясной сегмент также показывает изменение стоимости. Колбаса вареная "Алан лекарственная" (1 кг) в среднем оценивается в 478,36 грн. В разных сетях разброс значителен: от 399,00 грн в Auchan до 547,00 грн в Megamarket. У Metro показатель составляет 478,44 грн, у Novus — 489,00 грн.

Средний уровень в марте составлял 484,36 грн, что свидетельствует о незначительном снижении в апреле, однако с высокой внутренней волатильностью в течение месяца — от 433,67 до более 480 грн.

В целом рынок продолжает демонстрировать неоднородную динамику: часть товаров дорожает резко, другие сохраняют относительную стабильность или колеблются в зависимости от торговой сети и периода поставки.

Подорожание продуктов в Харькове будет в дальнейшем зависеть от изменений в логистике поставок и сезонных колебаний спроса на базовые товары.

