Подорожчання продуктів у Харкові фіксується за основними категоріями харчів, повідомляє Politeka.

Як відомо з інформації сайту Мінфін, йдеться про хліб, консерви та ковбасні вироби.

Житній хліб Riga Бородинівський вагою 300 г у середньому коштує 52,37 грн. У торгових мережах показники коливаються від 48,80 грн у Metro до 57,50 грн у Megamarket. В Auchan зафіксовано рівень 50,80 грн. За місяць середня вартість зросла приблизно на 2,50 грн.

У динаміці протягом березня та початку квітня ціна переважно утримувалася в діапазоні 49–52 грн, із короткочасними коливаннями до 52,30 грн. Стабілізація тривала недовго, після чого показник знову закріпився вище 52 грн.

Сегмент консервів демонструє ще різкіший рух. Ікра з кабачків 500 г наразі коштує близько 66,00 грн у Metro, тоді як у березні середній рівень становив 56,00 грн. Приріст за місяць досяг 15,00 грн, що стало одним із найпомітніших стрибків у продуктовій групі.

Дані добового моніторингу показують, що більшу частину березня вартість трималася на рівні 51,00 грн, однак наприкінці місяця відбулося різке підвищення до 66,00 грн без поступового переходу.

М’ясний сегмент також демонструє зміну вартості. Ковбаса варена «Алан лікарська» (1 кг) у середньому оцінюється у 478,36 грн. У різних мережах розкид значний: від 399,00 грн в Auchan до 547,00 грн у Megamarket. У Metro показник становить 478,44 грн, у Novus — 489,00 грн.

Середній рівень у березні складав 484,36 грн, що свідчить про незначне зниження у квітні, однак із високою внутрішньою волатильністю протягом місяця — від 433,67 грн до понад 480 грн.

Загалом ринок продовжує демонструвати неоднорідну динаміку: частина товарів дорожчає різко, інші — зберігають відносну стабільність або коливаються залежно від торгової мережі та періоду постачання.

Подорожчання продуктів у Харкові надалі залежатиме від змін у логістиці постачання та сезонних коливань попиту на базові товари.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.