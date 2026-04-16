Предусмотрены плановые графики отключения света в Сумах на 17 апреля, связанные с проведением работ в электросетях.

Графики отключения света охватят десятки домов в Сумах в связи с плановыми и профилактическими ремонтными работами 17 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Предусмотрены плановые графики отключения света в Сумах на 17 апреля, связанные с проведением технического обслуживания и профилактических работ на электросетях. Жителям рекомендуем заранее ознакомиться со списком адресов.

С 08:00 до 15:00 будут выключать электричество, однако ограничения охватят только дома, находящиеся по следующим адресам:

Левка Сымыренка — 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/2, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67/2, 69;

Холодноярськои брыгады — 1, 3/1, 3/3, 5, 9;

Свободы — 25, 25/1, 25/2, 25А, 26;

Родыны Яновых — 3, 10, 12;

Перова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Украинськои Народнои Республикы — 3/1, 8, 8А, 10, 12, 14;

Володымыра Затулывитра — 70.

В городе Сумы с 09:00 до 17:00 будут действовать дополнительные ограничения электроснабжения. В этот период без света останутся дома по указанным адресам:

Замостянська — 1/7, 1/9, 1/20;

пров. Замостянськый — 1, 2;

Польська — 2;

Харкивська — 67

Кроме этого, отключения запланированы с 09:00 до 16:00 часов. Электроэнергия будет временно отсутствовать у потребителей, проживающих по соответствующему перечню адресов:

1-ша Замостянська — 1/4, 1/11, 1/14, 1/15, 1/12



Также с 09:00 до 17:00 вводятся плановые ограничения электроснабжения. Они будут касаться отдельных улиц и домов, определенных в графике:

1-ша Замостянська — 1/1, 1/2, 1/5, 1/10.



