Графіки відключення світла охоплять десятки будинків у Сумах, у зв'язку з плановими та профілактичними ремонтними роботами 17 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

Передбачені планові графіки відключення світла у Сумах на 17 квітня, які пов’язані з проведенням технічного обслуговування та профілактичних робіт на електромережах. Мешканцям рекомендуємо заздалегідь ознайомитися з переліком адрес.

З 08:00 до 15:00 години вимикатимуть електрику, проте обмеження охоплять тільки будинки, що знаходяться за такими адресами:

Левка Симиренка — 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/2, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67/2, 69;

Холодноярської бригади — 1, 3/1, 3/3, 5, 9;

Свободи — 25, 25/1, 25/2, 25А, 26;

Родини Янових — 3, 10, 12;

Перова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Української Народної Республіки — 3/1, 8, 8А, 10, 12, 14;

Володимира Затуливітра — 70.

У місті Суми з 09:00 до 17:00 години діятимуть додаткові обмеження електропостачання. У цей період без світла залишаться будинки за визначеними адресами:

Замостянська — 1/7, 1/9, 1/20;

пров. Замостянський — 1, 2;

Польська — 2;

Харківська — 67

Крім цього, відключення заплановані з 09:00 до 16:00 години. Електроенергія буде тимчасово відсутня у споживачів, які проживають за відповідним переліком адрес:

1-ша Замостянська — 1/4, 1/11, 1/14, 1/15, 1/12

Також з 09:00 до 17:00 години запроваджуються планові обмеження електропостачання. Вони стосуватимуться окремих вулиць і будинків, визначених у графіку:

1-ша Замостянська — 1/1, 1/2, 1/5, 1/10.

