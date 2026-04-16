В нескольких населенных пунктах запланированы временные ограничения, предусматривающие график отключения газа с 17 по 22 апреля в Ивано-Франковской области.

График отключения газа с 17 по 22 апреля в Ивано-Франковской области предусматривает проведение технических работ, по которым жители отдельных улиц временно останутся без газоснабжения, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 17 по 22 апреля в Ивано-Франковской области охватит несколько населенных пунктов.

В частности, 17 апреля 2026 года с 09:00. до 16:00 час. ограничения будут действовать в городе Коломыя.

В этот период голубого топлива не будет на улицах Бортнянского, Березовского, Полева, Стеценко, Бодруга, Читового Бури, Спартана, Веделя, Герив УПА и Гулака Артемовского.

Работы будут проводиться в дневное время, после их завершения поставки должны быть возобновлены в обычном режиме.

Кроме того, некоторые ограничения запланированы и в другом населенном пункте. 22 апреля 2026 года с 9:00. до 17:00 час. газоснабжение будет временно прекращено в селе Старые Куты.

В этот день без газоснабжения останутся жители улиц Банская, Глебковская, Довбуша, Каменец, Кардашевка, Коцюбинского, Лазорики, Потокова, Сера, Стуса и частично Шевченко.

Следует учесть, что подобные работы производятся для поддержания надлежащего технического состояния сетей и безопасной эксплуатации системы газоснабжения.

Поэтому жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам и учесть график отключения газа с 17 по 22 апреля в Ивано-Франковской области.

Специалисты подчеркивают, что после завершения запланированных работ газоснабжение будет восстанавливаться, однако жителям в это время необходимо быть пристными в своих домах.

