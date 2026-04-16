У кількох населених пунктах заплановані тимчасові обмеження, які передбачає графік відключення газу з 17 по 22 квітня в Івано-Франківській області.

Графік відключення газу з 17 по 22 квітня в Івано-Франківській області передбачає проведення технічних робіт, через які мешканці окремих вулиць тимчасово залишаться без газопостачання, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 17 по 22 квітня в Івано-Франківській області охопить кілька населених пунктів.

Зокрема, 17 квітня 2026 року з 09:00 год. до 16:00 год. обмеження діятимуть у місті Коломия.

У цей період блакитного палива не буде на вулицях Бортнянського, Березовського, Польова, Стеценка, Бодруга, Читового Бурі, Спартана, Веделя, Герїв УПА та Гулака Артемовського.

Роботи проводитимуться у денний час, після їх завершення постачання має бути відновлене у звичайному режимі.

Крім того, окремі обмеження заплановані і в іншому населеному пункті. 22 квітня 2026 року з 9:00 год. до 17:00 год. газопостачання буде тимчасово припинене у селі Старі Кути.

У цей день без газопостачання залишаться мешканці вулиць Банська, Глібківська, Довбуша, Каменець, Кардашівка, Коцюбинського, Лазорики, Потокова, Сірка, Стуса та частково Шевченка.

Варто врахувати, що подібні роботи проводяться для підтримання належного технічного стану мереж та безпечної експлуатації системи газопостачання.

Саме тому жителів просять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей і врахувати графік відключення газу з 17 по 22 квітня в Івано-Франківській області.

Фахівці наголошують, що після завершення запланованих робіт газопостачання відновлюватиметься, однак мешканцям в цей час необхідно бути пристніми в своїх оселях.

