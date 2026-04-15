График отключения газа с 16 по 23 апреля в Ровенской области предусматривает проведение плановых работ в нескольких городах.

График отключения газа с 16 по 23 апреля в Ровенской области охватывает адреса в Радивилове, Здолбунове и Костополе, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 16 по 23 апреля в Ровенской области предусматривает техническое обслуживание внутридомовых сетей

В Радивилове работы запланированы на несколько дней и касаются многоквартирных домов. 16 апреля временно прекращают раздел голубого топлива на улице Адама Мицкевича, 7 и 7а.

На следующий день, 17 апреля, будут действовать ограничения по адресу улица Балки, 7. Кроме того, 21 апреля газоснабжение снова временно приостановят на улице Адама Мицкевича, 7 в связи с продолжением технических работ.

В компании отмечают, что подобные меры необходимы для проверки состояния сетей и обеспечения их безопасной эксплуатации.

В Здолбунове работы также будут проводить в несколько этапов. 21 апреля голубое топливо временно не будут подавать в дома на улице Школьная, 30, 34, 36 и 38.

Уже 23 апреля аналогичные ограничения запланированы для жильцов домов по улице Школьная, 33/А, 35, 37 и 39. После завершения всех технических процедур газоснабжение обещают возобновить без дополнительных задержек.

График отключения газа с 16 по 23 апреля в Ровенской области включает в себя город Костополь, где специалисты проводят обследование многоэтажек.

22 апреля временно прекратят подачу голубого топлива по адресу улица Деревянная, 7Б. А 23 апреля работы продолжатся на нескольких объектах, в том числе на улицах Свободы, 11, 32, 34 и Складовая, 11.

Последние новости Украины:

