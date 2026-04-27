Подорожание проезда в Ивано-Франковской области в городском совете объясняют необходимостью обеспечения стабильной работы перевозчиков и поддержания регулярности движения маршрутов.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области вступило в силу после решения исполнительного комитета Коломыйского городского совета, сообщает Politeka.

Согласно документу , обновленные тарифы введены в Коломне и касаются городских маршрутных перевозок. Стоимость билета для взрослого населения установлена ​​на уровне 20 гривен, в то время как учащиеся школ платят 10 гривен.

Это уже вторая корректировка стоимости с начала года. Ранее, с 1 января 2026 года, цена выросла с 10 до 15 гривен. Инициаторами пересмотра выступили перевозчики, обратившиеся в органы местного самоуправления с соответствующими расчетами.

Среди причин изменения тарифной политики называют повышение зарплат в транспортной сфере, рост стоимости горючего, расходы по ремонту автобусов и техническое обслуживание. Дополнительно повлияли колебания цен на энергоносители и коммунальные услуги.

В то же время, льготные категории граждан продолжают пользоваться общественным транспортом бесплатно при наличии талонов, которые выдает городской совет. Такой подход позволяет сохранить социальные гарантии части населения.

Удорожание проезда в Ивано-Франковской области в городском совете объясняют необходимостью обеспечения стабильной работы перевозчиков и поддержания регулярности движения маршрутов в условиях экономических изменений.

Кроме Коломыи, корректировка тарифов состоялась и в областном центре. В Ивано-Франковске с 16 марта по 15 апреля 2026 года действует временная стоимость проезда, которая может быть пересмотрена в зависимости от рыночной ситуации и цен на топливо.

В общинах отмечают, что принятые решения направлены на баланс между финансовой устойчивостью перевозчиков и доступностью общественного транспорта для пассажиров.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта в Закарпатской области: где закроют важную дорогу

Также Politeka писала, Удорожание проезда во Львовской области: как изменились цены на разных маршрутах