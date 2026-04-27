Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області набуло чинності після рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради, повідомляє Politeka.

Згідно з документом, оновлені тарифи запроваджені у Коломиї та стосуються міських маршрутних перевезень. Вартість квитка для дорослого населення встановлена на рівні 20 гривень, тоді як учні шкіл сплачують 10 гривень.

Це вже друге коригування вартості з початку року. Раніше, з 1 січня 2026-го, ціна зросла з 10 до 15 гривень. Ініціаторами перегляду виступили перевізники, які звернулися до органів місцевого самоврядування з відповідними розрахунками.

Серед причин зміни тарифної політики називають підвищення зарплат у транспортній сфері, зростання вартості пального, витрати на ремонт автобусів і технічне обслуговування. Додатково вплинули коливання цін на енергоносії та комунальні послуги.

Водночас пільгові категорії громадян продовжують користуватися громадським транспортом безкоштовно за наявності талонів, які видає міська рада. Такий підхід дозволяє зберегти соціальні гарантії для частини населення.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області у міській раді пояснюють необхідністю забезпечення стабільної роботи перевізників і підтримки регулярності руху маршрутів в умовах економічних змін.

Окрім Коломиї, коригування тарифів відбулося й в обласному центрі. В Івано-Франківську з 16 березня до 15 квітня 2026 року діє тимчасова вартість проїзду, яка може бути переглянута залежно від ринкової ситуації та цін на пальне.

У громадах наголошують, що ухвалені рішення спрямовані на баланс між фінансовою стійкістю перевізників і доступністю громадського транспорту для пасажирів.

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту в Закарпатській області: де закриють важливу дорогу

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Львівській області: як змінилися ціни на різних маршрутах