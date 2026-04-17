Новый график движения транспорта в Чернигове включает в себя запуск временного автобусного маршрута №29С, который начал курсировать с 15 апреля между улицей Независимости и проспектом Мира, сообщает Politeka.

Решение о новом графике движения в Чернигове было принято для того, чтобы обеспечить транспортное сообщение жителей микрорайона Старые Масаны с ключевыми городскими артериями.

По информации управления транспорта, транспортной инфраструктуры и связи Черниговского городского совета, на новом маршруте работают два автобуса.

Они частично компенсируют отсутствие полноценного обслуживания после изменений в работе перевозчиков.

Отследить курсирование автобусов пассажиры могут онлайн через систему Dozor, позволяющую лучше планировать поездки по городу.

Появление этого маршрута связано с общей ситуацией в транспортной системе города. В начале марта прекратило работу предприятие "Эпитранс", ранее обслуживавшее сразу несколько направлений, в том числе №20, 22, 29 и 31.

По словам представителей компании, причиной стали значительные финансовые потери, за два месяца достигшие пяти миллионов гривен, а также отсутствие компенсаций за перевозку льготных категорий пассажиров.

После этого городские власти были вынуждены искать альтернативные решения, чтобы избежать транспортного коллапса. Часть маршрутов временно перекрыта другими видами транспорта.

В частности, направление №22 обслуживает троллейбус №4, который полностью дублирует предыдущий маршрут и работает еще с 23 февраля.

В рамках изменений, предусматривающих новый график движения в Чернигове, в городе также провели конкурс на определение перевозчиков для маршрутов №20, 29 и 31.

