Новий графік руху транспорту у Чернігові передбачає запуск додаткового тимчасового маршруту для покращення сполучення між районами.

Новий графік руху транспорту у Чернігові включає запуск тимчасового автобусного маршруту №29С, який почав курсувати з 15 квітня між вулицею Незалежності та проспектом Миру, повідомляє Politeka.

Рішення про новий графік руху у Чернігові ухвалили для того, щоб забезпечити транспортне сполучення жителів мікрорайону Старі Масани з ключовими міськими артеріями.

За інформацією управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, на новому маршруті працюють два автобуси.

Вони мають частково компенсувати відсутність повноцінного обслуговування після змін у роботі перевізників.

Відстежити курсування автобусів пасажири можуть онлайн через систему Dozor, що дозволяє краще планувати поїздки містом.

Поява цього маршруту пов’язана із загальною ситуацією в транспортній системі міста. На початку березня припинило роботу підприємство "Епітранс", яке раніше обслуговувало одразу кілька напрямків, зокрема №20, 22, 29 та 31.

За словами представників компанії, причиною стали значні фінансові втрати, які за два місяці сягнули п’яти мільйонів гривень, а також відсутність компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів.

Після цього міська влада була змушена шукати альтернативні рішення, щоб уникнути транспортного колапсу. Частину маршрутів тимчасово перекрили іншими видами транспорту.

Зокрема, напрямок №22 наразі обслуговує тролейбус №4, який повністю дублює попередній маршрут і працює ще з 23 лютого.

У межах змін, які передбачає новий графік руху у Чернігові, у місті також провели конкурс на визначення перевізників для маршрутів №20, 29 та 31.

