Дефицит продуктов в Харькове фиксируют на фоне изменений аграрного рынка и росте импорта минеральных удобрений в первом квартале 2026 года, передает Politeka.

За этот период объемы поставок составили 1,2 млн тонн, что на 13% больше, чем в прошлом.

Несмотря на это, ситуация остается напряженной. Спрос растет быстрее предложения, что создает дополнительное давление. Влияет также весенняя посевная кампания, расширение площадей, логистические трудности и колебания стоимости на мировых рынках.

Внутренние изготовители не полностью покрывают потребности. Зависимость от импорта сохраняется, поэтому аграрии вынуждены просматривать расходы и искать альтернативные каналы закупок. Это может сказаться на урожае 2026 года.

Отдельно аналитики обращают внимание на плодоовощный сегмент. Дефицит продуктов в Харькове больше всего проявляется в уменьшении предложения качественных яблок, что уже влияет на рыночную ситуацию.

Причиной называют особенности прошлого сезона. Часть урожая заложили на хранение в перезрелом состоянии, поэтому качество продукции ухудшилось, а доступные объемы сократились.

Дополнительным фактором стали технологические ошибки при выращивании. В некоторых хозяйствах не использовались средства для замедления созревания, поэтому фрукты быстрее теряли товарный вид в хранилищах.

Эксперты считают, что стабилизация будет зависеть от налаживания логистики и результатов нового урожая, ведь эти факторы будут определять дальнейшую ситуацию на рынке.

Специалисты советуют потребителям внимательно следить за ценами и возможности выбирать сезонную продукцию от местных производителей.

Ичточник: agrotimes, io.ua

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: жителям рассказали о важных нюансах