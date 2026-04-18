Дефіцит продуктів у Харкові найбільше проявляється у зменшенні пропозиції якісних яблук, що вже впливає на ринкову ситуацію.

Дефіцит продуктів у Харкові фіксують на тлі змін аграрного ринку та зростання імпорту мінеральних добрив у першому кварталі 2026 року, передає Politeka.

За цей період обсяги поставок сягнули 1,2 млн тонн, що на 13% більше, ніж торік.

Попри це, ситуація залишається напруженою. Попит зростає швидше за пропозицію, що створює додатковий тиск. Впливають також весняна посівна кампанія, розширення площ, логістичні труднощі та коливання вартості на світових ринках.

Внутрішні виробники не повністю покривають потреби. Залежність від імпорту зберігається, тому аграрії змушені переглядати витрати та шукати альтернативні канали закупівель. Це може позначитися на врожаї 2026 року.

Окремо аналітики звертають увагу на плодоовочевий сегмент. Дефіцит продуктів у Харкові найбільше проявляється у зменшенні пропозиції якісних яблук, що вже впливає на ринкову ситуацію.

Причиною називають особливості минулого сезону. Частину врожаю заклали на зберігання у перезрілому стані, через що якість продукції погіршилася, а доступні обсяги скоротилися.

Додатковим фактором стали технологічні помилки під час вирощування. У деяких господарствах не застосовували засоби для уповільнення дозрівання, тому фрукти швидше втрачали товарний вигляд у сховищах.

Експерти вважають, що стабілізація залежатиме від налагодження логістики та результатів нового врожаю, адже саме ці чинники визначатимуть подальшу ситуацію на ринку.

Фахівці радять споживачам уважно стежити за цінами та за можливості обирати сезонну продукцію від місцевих виробників.

Джерело: agrotimes, io.ua

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.