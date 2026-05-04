Людям постарше, которые ищут подработку или постоянное трудоустройство, стала доступна работа для пенсионеров в Черниговской области.

Работа для пенсионеров в Черниговской области подойдет тем, кто хочет получать достойные зарплаты, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Чернигове остается актуальной, ведь на платформе work.ua работодатели обнародовали новые вакансии с разным уровнем оплаты и условиями труда.

Среди наиболее оплачиваемых предложений есть вакансия курьера, курьерки на почтоматы с личным авто в компании Новая почта, ООО. Кандидатам предлагают от 50000 до 65000 грн.

Работодатель обещает компенсацию расходов на топливо, обучение на средства компании и удобный график 4/2 или 3/3. В обязанности входит доставка и забор посылок на почтоматах, поддержание автомобиля в исправном состоянии.

От претендентов ожидают водительские удостоверения категории В, безаварийный стаж и готовность сотрудничать в формате ФЛП.

Еще одно предложение от Новая почта, ООО касается курьера с личным автомобилем (бус). Заработная плата составляет 50000 грн.

Работнику нужно доставлять посылки по адресам клиентов, проводить взаиморасчеты наличными деньгами или через терминал, а также работать через корпоративное приложение.

Для этой вакансии нужен надежный бус более 12 куб., от 1999 года выпуска, цельнометаллическая будка. Также работодатель ищет людей, хорошо ориентирующихся в городе и имеющих опыт управления.

Работа для пенсионеров в Чернигове представлена ​​и в производственной сфере. Компания Волстас, ПК МП, ООО срочно ищет помощника рамника, пилорамника.

Заработная плата заявлена ​​на уровне 25000 до 45000 грн, оплата договорная и зависит от распила.

