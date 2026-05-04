Доплаты для пенсионеров в Николаевской области формируются с учетом сверхурочного страхового стажа и продолжительности официальной трудовой деятельности, сообщает Politeka.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что дополнительные начисления возникают за счет лет работы сверх минимальных требований. Именно эти периоды становятся основанием для ежемесячного увеличения выплат, иногда превышающего 500 гривен.

Система пенсионного обеспечения в 2026 году предусматривает разные возрастные нормы стажа: для выхода в 60 лет требуется 33 года, в 63 года – 23 года, в 65 лет – 15 лет. Все, что выходит за пределы этих показателей, засчитывается как дополнительный страховой ресурс.

Отдельно учитывается дата назначения выплат. Для пенсий, оформленных до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Для более поздних назначений предел составляет 35 и 30 лет соответственно.

Расчет надбавок производится по простой схеме: каждый дополнительный год прибавляет 1% к основному размеру пенсии. В то же время установлены ограничения — увеличение не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому максимальная сумма за год стажа равна 25,95 гривны. При значительном превышении страхового периода общая надбавка может накапливаться и достигать более 500 гривен в месяц.

Для граждан, продолжающих работать после ухода на пенсию, перерасчет осуществляется после завершения трудовой деятельности, что иногда приводит к отсроченному росту выплат.

