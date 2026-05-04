Графики отключения света в Киевской области на 5 мая пройдут в десятках домов.

Графики отключения света продлятся в Киевской области в связи с плановыми ремонтными работами, которые продлятся 5 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Графики отключения света в Киевской области на 5 мая продлятся в связи с профилактическими и ремонтными работами на электросетях. В связи с плановыми работами 5 мая 2026 года с 08:00 до 20:00 часов будет временно отсутствовать электроснабжение. Обесточения касаются села Дружня. Электричество исчезнет на следующих улицах:

Бондаревського: 5

Ковпака: 2, 3, 5

«ДТЭК Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы в рамках Горной сельской территориальной громады. Поэтому будут выключать электричество в селе Гора с 08:00–20:00, однако только на таких улицах:

Аеропортовська — 1,1; 12; 2; 7; 8; 9

Басейна — :2328; :2501; :2548; 1; 10; 11; 13; 13-Б; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 21-А; 21-Б; 23; 24; :2488; 24-А; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 33; 34; 36; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 49; 52; 52А; 56; 6; 66; 68; 7; 8; 9

Борыспильська — 1; 15; 19; 2; 21; 23; 27; 29; 31; 35; 37; 45; 47; 51; 53; 55; 57; 59; 6; 61-А; 61-Б; 6А; 6-Б

Вячеслава Чорновола — 1; 1/1; 10; 11; 13; 1Б; 3; 4Б; 4В; 5; 7; 8; 9

Верны — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 16-А; 2; 3; 4; 5А; 6; 7; 8; 9

Вышнева — 3; 4; 6

Волошкова — 2

Грушевського — :0117; 24; 26; 28; 41; 45; 47; 49; 51; 53; 63

Довженка Олександра — 15Б

Жовтнева — 1; 10; 10А; 10Б; 11; 11А; 11Б; 11-Б; 11В; 11-Г; 11Д; 12А; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 18А; 19; 1А; 2; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 25-А; 26; 27; 28; 29; 29А; 2А; 3; 30; 31; 31А; 32; 33; 34; 34А; 34-Б; 35; 36; 36А; 37; 37А; 38; 39; 39А; 4; 40; 41; 42; 43; 43А; 44; 44А; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52А; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 5А; 60; 61А; 63; 64; 65; 67; 69; 69-А; 72; 73; 8; 9

Заводська — 1А

Захидна — 16

Калынова — 1; 1/1; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 15А; 16; 17; 18; 18/1; 18/2; 18/3; 18/4; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 23А; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 6; 7; 8; 9

Кыивська — 10; 11; 12; 128; 14; 17; 19; 2; 20; 21; 23; 25; 27; 28; 3; 31; 32; 37; 40; 43; 44; 45; 46; 46-А; 51; 6; 7; 8; 8А; 9

Коротныцького Мыколы — 1; 10; 10А; 11; 112; 114; 12; 12А; 13; 14; 14А; 15; 15/2; 16; 18; 19; 2; 20; 20А; 21; 22; 23; 24; 24А; 24-Б; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 42А; 44; 44А; 45; 45А; 45А/1; 45Б; 46; 47; 48; 49; 49А; 5; 50; 50А; 51; 51А; 52; 52А; 53-А; 53Б; 54; 55; 56; 57А; 58; 59; 59А; 6; 60; 60А; 61; 62; 63А; 64; 65; 66; 66А; 67; 68; 69; 69А; 70; 71; 72; 73; 73А; 74; 75; 75А; 76; 77; 78; 79; 79А; 8; 80; 81; 82; 83; 85; 86; 86А; 87; 89; 9; 91; 93; 94; 95А; 96

Мыколы Березового — 12; 44; 47

Мырна — 1; 10; 11; 11/2; 11А; 13; 13/1; 13А; 16; 16/1; 17; 18; 18А; 19; 2; 20; 20А; 21; 22; 23; 23А; 24; 25; 26; 26Б; 27; 27/1; 28; 28/1; 29; 3; 3/2; 31; 31А; 32; 33; 33А; 34; 35; 35А; 36; 37-А; 38; 3А; 40; 41; 43; 45; 46; 48; 48А; 49-А; 50; 52; 54; 56; 58; 5А; 5Б; 5-В; 6; 64; 69; 71; 73; 9Б

Молодижна — 12; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 3-А; 4; 40; 41; 42; 43; 45; 48; 49; 5; 50; 57; 59; 6; 61; 62; 62А; 65; 7; 71; 8; 9

Мостова — 1; 102; 11; 12; 120; 13; 17; 18; 1А; 2; 21; 6А.

