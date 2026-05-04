Графики отключения света в Винницкой области на 5 мая продлятся по десяткам адресов.

Графики отключения света в Винницкой области на 5 мая продлятся в связи с плановыми работами, поэтому следует быть готовыми к ограничениям, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Графики отключения света в Винницкой области на 5 мая продлятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях.

С 10:00–17:00 в населенном пункте Станиславчык будут выключать электричество. Обесточение будет продолжаться по отдельным адресам:

Андрия Кузьменка — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 29А, 30, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Коцюбынського — №1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88

Молодижна — №1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123

Польова — №1А, 1Г

Шкильна — №5, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 506

Ограничения будут продолжаться в Жмерынци с 10:00–17:00 по следующим адресам:

Володымыра Вынныченка — №20, 42

Ивана Франка — №90

Льва Толстого — №14

Медычна — №5Г

С 10:00–17:00 будут отключать электричество в населенном пункте Вознивци. Ограничения носят плановый характер и охватывают следующие улицы:

Гагарина — №7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 501

Закрынычна — №1, 2, 3, 4, 5

Затышна — №4, 6, 9, 10, 11

Коцюбынського — №1, 2, 3, 4, 6, 8

Першотравнева — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42

Пырогова — №1, 2, 4, 5

Польова — №1–25

Садова — №1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Суворова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Шевченка — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 24

1 Травня — №19/2.

