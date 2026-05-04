Графики отключения света в Харьковской области на 5 мая носят плановый характер и будут действовать через профилактические работы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении нескольких общин.

Графики отключения света в Харьковской области на 5 мая продлятся через плановые и профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предупреждение возможных аварий в сетях.

Во вторник, 5 мая 2026, в отдельных населенных пунктах Берестинского района запланировано временное прекращение электроснабжения. Как сообщают энергетики, отключение будет продолжаться с 08:00 до 17:00 в связи с проведением необходимых технических работ на электросетях.

В частности, без света в указанный период останется село Мыколаивка ул.Харькивськабуд.101.

05.05.2026 года с 09:00 до 17:00 часов будут применять выключение электричества. Плановые подключения света охватят деревню Санжары. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Абрыкосова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31

вул. Благодатна — 1; 1А; 2; 2А; 3; 4; 5А; 6; 7; 8; 8А; 9; 9А; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 20; 20А; 24; 26

Павла Барчана — 1; 2; 2А; 3; 4; 5А; 6; 8; 8А; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 48А; 49; 50; 51; 51А; 53; 55

Спортывна — 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 102; 104; 106; 106/А; 108; 110; 112; 114; 114А; 116/1; 118; 120; 122; 126; 128; 130; 132

пров. Благодатный — 2; 2А; 3; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 10

пров. Павла Барчана — 1; 2; 4; 5; 5А; 6; 9; 10; 12; 13; 18; 20; 22; 24.

