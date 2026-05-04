Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с ремонтными и плановыми работами, которые будут производить 5 мая энергетики, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили в ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" .
Жителям стоит знать, когда исчезнет электричество и в каких населенных пунктах в Днепропетровской области будут действовать графики отключения света на 5 мая. Проведение профилактических мероприятий необходимо для стабильной работы электросетей и обеспечения надежного электроснабжения в будущем.
С 08:00–18:00 часов в селе Черкаське исчезнет электричество. Ограничения относятся только к отдельным адресам, в частности:
- Лисна - 3, 4, 16, 26
- Медычна - 2
С 07:00–19:00 часов (12 часов подряд) в городе Жовти Воды не будет света. Обесточивание вводятся в домах, расположенных по следующим адресам:
- Базарна — 31, 42, 44, 46, 46Б, 46В, 48, 50, 52
- Транспортна — 1-3, 5-16, 18, 22, 24, 26
- Украинська — 9, 10, 12-22, 26, 28-36, 36А, 37-39, 39А, 40-42
- Шкільна — 1А, 1-3
- Будивельныкив — 1-6, 9-27 (непарные)
- М. Пошедина — 1-6
Также в городе Жовти Воды электричество исчезнет с 09:00–18:00. Такие обесточения носят плановый характер и охватят следующие улицы города:
- бульвар Свободы — 43, 43А, 43Б, 45, 47, 49, 49А, 49Б, 49В, 49Р, 51, 53
- Героив Чорнобыля — 35, 35Б, 37, 37А
- Ивана Богуна — 40
- Козацькои Славы — 10-22 (парні), 26, 26А
В Вильногирську запланированы временные отключения электроэнергии. Ограничения связаны с проведением профилактических работ, которые будут выполняться для повышения надежности электроснабжения. Ограничения будут продолжаться с 08:00–17:30 на улицах:
- Варена — 2-13, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18-21, 21А
- Энтузиастив — 3, 3А, 4-6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А
- Захысныкив Украины — 4, 4А, 6
- Молодіжна — 2-16 (парные), 16А, 18А, 19, 20, 22А
- Промислова — 12, 12А, 12Б, 16
- Степова — 3-9 (непарные), 24
- Юрия Устенка — 1А, 1Л, 2-4, 4А, 5, 6, 8.
