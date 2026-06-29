Дефицит продуктов в Запорожье усугубляется уменьшением запасов качественных яблок в хранилищах, что постепенно сокращает предложение на рынке.

Дефицит продуктов в Запорожье фиксируется на фоне роста импорта минеральных удобрений, который в первом квартале 2026 года достиг 1,2 млн. тонн и превысил прошлогодний уровень на 13%, сообщает Politeka.

Несмотря на увеличенные объемы поставок, аграрная система демонстрирует неравновесие между потреблением и имеющимися ресурсами. Специалисты связывают это с активной весенней посевной кампанией, расширением площадей под культуры и сезонным пиком нагрузки на производителей. Дополнительно ситуацию усугубляют задержки логистических маршрутов и колебания стоимости на мировых сырьевых площадках.

Внутреннее производство не полностью перекрывает потребности агросектора, поэтому хозяйства вынуждены пересматривать финансовые планы и чаще переходить на альтернативные каналы снабжения. В результате формируется нестабильность, которая может отразиться на объемах сбора урожая в 2026 году и повлиять на продовольственную устойчивость регионов.

Отдельные изменения заметны и в розничном сегменте. Дефицит продуктов в Запорожье усугубляется уменьшением запасов качественных яблок в хранилищах, что постепенно сокращает предложение на рынке.

Причины связаны с особенностями предыдущего сезона. Часть собранного урожая закладывали на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило товарные свойства. Также неравномерное применение технологий контроля созревания привело к более быстрой потере качества плодов при хранении.

На этом фоне уменьшается объем годной продукции, что создает дополнительное давление на цены. Последующая динамика, по оценкам аналитиков, будет зависеть от логистики, нового урожая и стабильности поставок на внутренний рынок.

Джерело: agrotimes, io.ua

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