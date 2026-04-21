Доплаты для пенсионеров в Харьковской области производятся в соответствии с действующими правилами Пенсионного фонда Украины.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области устанавливаются как ежемесячная адресная надбавка в размере 1038 гривен для отдельных категорий пожилых людей, сообщает Politeka.

Пенсионный фонд Украины уточняет , что эта выплата не является автоматической и предоставляется только при наличии определенных критериев. Речь идет о гражданах младше 80 лет, проживающих самостоятельно и не имеющих трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать содержание. В этом контексте доплаты пенсионерам в Харьковской области рассматриваются как форма целевой социальной поддержки.

Отдельным условием выступает подтвержденная потребность в постоянном постороннем уходе. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу, пройти медицинское обследование и получить направление на врачебно-консультативную комиссию, которая принимает окончательный вывод о состоянии здоровья.

Размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и составляет 40% от его уровня. В 2026 году базовый показатель определен на уровне 2595 гривен, что формирует итоговую сумму 1038 гривен ежемесячно.

Для оформления необходимо подать заявление в Пенсионный фонд вместе с паспортом, идентификационным кодом и медицинским заключением врачебно-консультативной комиссии. Без полного пакета документов начисление не производится.

Таким образом, право на получение надбавки имеют только пенсионеры, которые официально подтвердили потребность в уходе и отвечают всем требованиям действующего порядка назначения выплат.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области производятся в соответствии с действующими правилами Пенсионного фонда Украины.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Харькове: о чем именно предупредили жителей

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля: что стоит сделать, чтобы этого не произошло.