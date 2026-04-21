Доплати для пенсіонерів в Харківській області здійснюються відповідно до чинних правил Пенсійного фонду України.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області встановлюються як щомісячна адресна надбавка у розмірі 1038 гривень для окремих категорій людей літнього віку, повідомляє Politeka.

Пенсійний фонд України уточнює, що ця виплата не є автоматичною і надається лише за наявності визначених критеріїв. Йдеться про громадян віком від 80 років, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати утримання. У цьому контексті доплати для пенсіонерів в Харківській області розглядаються як форма цільової соціальної підтримки.

Окремою умовою виступає підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, пройти медичне обстеження та отримати направлення на лікарсько-консультативну комісію, яка ухвалює остаточний висновок щодо стану здоров’я.

Розмір надбавки прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і становить 40% від його рівня. У 2026 році базовий показник визначено на рівні 2595 гривень, що формує підсумкову суму виплати 1038 гривень щомісяця.

Для оформлення необхідно подати заяву до Пенсійного фонду разом із паспортом, ідентифікаційним кодом та медичним висновком лікарсько-консультативної комісії. Без повного пакета документів нарахування не здійснюється.

Таким чином, право на отримання надбавки мають лише ті пенсіонери, які офіційно підтвердили потребу в догляді та відповідають усім вимогам чинного порядку призначення виплат.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області здійснюються відповідно до чинних правил Пенсійного фонду України.

