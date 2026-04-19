Специалисты облэнерго объявили о новых графиках отключения света в Волынской области на период с 20 по 26 апреля 2026 года, сообщает Politeka.
Ограничения будут применяться в связи с плановыми профилактическими работами в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе.
В частности, по данным облэнерго, в течение следующей недели графики отключения света в Волынской области коснутся Рожищенского городского территориального общества. В течение пяти дней подряд, с 20 по 24 апреля, обесточения с 9:00 до 17:00 будут проходить в г. Рожище по улице Сковороды и в селе Малиновка (ул. Центральная).
Также во вторник и среду, 21 и 22 числа, обесточения будут проходить с 9 до 17 часов в селах Рудка-Козинская (ул. Тихая, Октябрьская, Центральная, Молодежная, Обновленная, Школьная) и Козин (Мира), пишет Politeka.
Кроме того, графики отключения света в Волынской области 21 апреля также будут применяться в пределах Дубовского территориального общества, а именно в таких населенных пунктах:
- Бахов (ул. Зеленая, Лесная, Василия Стуса, Дружбы, Садовая, Молодежная, Новая, Набережная, Окружная, Железнодорожная, Солнечная, Ставковая, Приозерная, массив Травы);
- Вербка (Набережная, Загородная, Майская, Справедливости, Пришкольная, Независимости, Партизанская).
