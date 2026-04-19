Протягом наступного тижня – з 20 по 26 квітня 2026 року – в Волинській області знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла.

Обмеження застосовуватимуть у звʼязку з плановими профілактичними роботами в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні.

Зокрема, за даними обленерго, протягом наступного тижня графіки відключення світла в Волинській області торкнуться Рожищенської міської територіальної громади. Протягом пʼяти днів поспіль, із 20 по 24 квітня, знеструмлення з 9:00 до 17:00 відбувалимуться в м. Рожище по вулиці Сковороди та в селі Малинівка (вул. Центральна).

Також у вівторок і середу, 21 та 22 числа, знеструмлення відбуватимуться з 9 до 17 години в селах Рудка-Козинська (вул. Тиха, Жовтнева, Центральна, Молодіжна, Оновлена, Шкільна) та Козин (Миру), пише Politeka.

Крім того, графіки відключення світла в Волинській області 21 квітня також застосовуватимуть у межах Дубівської територіальної громади, а саме в таких населених пунктах:

Бахів (вул. Зелена, Лісова, Василя Стуса, Дружби, Садова, Молодіжна, Нова, Набережна, Окружна, Залізнична, Сонячна, Ставкова, Приозерна, масив Трави);

Вербка (Набережна, Загородня, Травнева, Справедливості, Пришкільна, Незалежності, Партизанська).

Нагадаємо, Politeka писала про нове підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні.

Також Politeka повідомляла про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому доступна підтримка.

Крім того, Politeka розповідала про подорожчання проїзду: містянам розповіли про тимчасовий тариф.