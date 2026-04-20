Графики отключения света в Сумской области на 21 апреля будут отключены в части населенных пунктов, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».
Продолжаются графики отключения света в Сумской области на 21 апреля из-за проведения профилактических и плановых работ. Отключения будут производиться в определенные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эти ограничения.
С 08:30–16:30 будут продолжаться ограничения в городе Конотоп. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:
- Варшавська — 4А, 10–12, 14, 16–21, 23–34, 36–46, 48–55
- Ольгы Чемерыс — 1, 2, 4–7, 9, 11, 13, 15, 17
- Братив Лузанив — 37
- Професийна — 40
- 2-й Шевченка — 8
- Волочаивська — 24–29, 31–40, 45, 47, 49, 51
- Шевченка — 26, 35, 38, 40, 51, 53
- Успенсько-Троицька — 11, 17А, 38
- Галыны Сокил — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- Мыру — 3.
В городе Глухив будут дополнительно выключать электричество. Исчезнет свет с 08:00–16:30 по следующим адресам:
- Заводська — №23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69
- Мыколы Васыленка — №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53
- Дорошенкив — №1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27
- Сынявська — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
- Молодижна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Г, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31
- Кыивськый Шлях — №2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 25Г
- Слоутськый — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14А, 15, 16
- Сотныцькый — №1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
- Софии Русовои — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16
- Мыколы Мурашка — №1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 33, 35
- Вознесенська — №30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- Верыгинська — №1, 1Б, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
- Кыивська — №29, 31, 33, 35, 37, 39
- Б. Хмельныцького — №15, 17, 19, 21, 23, 25
- Ярмарковый — №2, 3
- Брыгадный — №9, 9А
- Боинськый — №2А
- Сотныцькый — №1А–16
- Молодижный — №2
В населенном пункте Ромны будут выключать электричество с 09:00–16:00, однако только на следующих улицах:
- 1-й Береговои — №1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 16Д, 16Е, 16М, 16Н, 16Т, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41
- 1-й Западынськои — №2, 6, 7, 8А, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51
- 1-й Пылыпа Орлыка — №15
- 1-й Прыгородськои — №3, 4, 5
- 1-й Чаговця — №5
- 2-й Береговои — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
- 2-й Западынськои — №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 17А, 19
- 2-й Ляшенка — №1Я, 1Я/5, 1Я/7, 15, 15А, 19, 33
- 2-й Покровського узвозу — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 2-й Прыгородськои — №1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14
- 3-й Береговои — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- 3-й Западынськои — №1, 3, 5, 6
- 4-й Береговои — №2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11
- 5-й Береговои — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- 5-й Западынськои — №1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17
- 6-й Береговои — №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
- 7-й Береговои — №1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 9
- 8-й Рятувальныкив — №1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б
- Базарна — №8, 17, 24, 25, 26
- Базарный Спуск — №3, 4, 6, 7, 9, 11
- Берегова — №36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 93А, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129,
- Васылькивськый узвиз — №1, 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12
- Гетьмана Мазепы — №49В
- Грыгория Сковороды — №2, 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47
- Западынська — №3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 51, 55, 55А, 56, 57, 58, 60, 61, 61А, 62, 63, 64.
