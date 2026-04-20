Продолжаются графики отключения света в Сумской области на 21 апреля из-за проведения профилактических работ.

Графики отключения света в Сумской области на 21 апреля будут отключены в части населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Продолжаются графики отключения света в Сумской области на 21 апреля из-за проведения профилактических и плановых работ. Отключения будут производиться в определенные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эти ограничения.

С 08:30–16:30 будут продолжаться ограничения в городе Конотоп. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Варшавська — 4А, 10–12, 14, 16–21, 23–34, 36–46, 48–55

Ольгы Чемерыс — 1, 2, 4–7, 9, 11, 13, 15, 17

Братив Лузанив — 37

Професийна — 40

2-й Шевченка — 8

Волочаивська — 24–29, 31–40, 45, 47, 49, 51

Шевченка — 26, 35, 38, 40, 51, 53

Успенсько-Троицька — 11, 17А, 38

Галыны Сокил — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Мыру — 3.

В городе Глухив будут дополнительно выключать электричество. Исчезнет свет с 08:00–16:30 по следующим адресам:

Заводська — №23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69

Мыколы Васыленка — №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53

Дорошенкив — №1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27

Сынявська — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Молодижна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Г, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Кыивськый Шлях — №2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 25Г

Слоутськый — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14А, 15, 16

Сотныцькый — №1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Софии Русовои — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16

Мыколы Мурашка — №1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 33, 35

Вознесенська — №30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Верыгинська — №1, 1Б, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Кыивська — №29, 31, 33, 35, 37, 39

Б. Хмельныцького — №15, 17, 19, 21, 23, 25

Ярмарковый — №2, 3

Брыгадный — №9, 9А

Боинськый — №2А

Сотныцькый — №1А–16

Молодижный — №2

В населенном пункте Ромны будут выключать электричество с 09:00–16:00, однако только на следующих улицах:

1-й Береговои — №1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 16Д, 16Е, 16М, 16Н, 16Т, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41

1-й Западынськои — №2, 6, 7, 8А, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51

1-й Пылыпа Орлыка — №15

1-й Прыгородськои — №3, 4, 5

1-й Чаговця — №5

2-й Береговои — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

2-й Западынськои — №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 17А, 19

2-й Ляшенка — №1Я, 1Я/5, 1Я/7, 15, 15А, 19, 33

2-й Покровського узвозу — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27

2-й Прыгородськои — №1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14

3-й Береговои — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

3-й Западынськои — №1, 3, 5, 6

4-й Береговои — №2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11

5-й Береговои — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

5-й Западынськои — №1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17

6-й Береговои — №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

7-й Береговои — №1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 9

8-й Рятувальныкив — №1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б

Базарна — №8, 17, 24, 25, 26

Базарный Спуск — №3, 4, 6, 7, 9, 11

Берегова — №36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 93А, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129,

Васылькивськый узвиз — №1, 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12

Гетьмана Мазепы — №49В

Грыгория Сковороды — №2, 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47

Западынська — №3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 51, 55, 55А, 56, 57, 58, 60, 61, 61А, 62, 63, 64.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумах: как именно выросли цены на билеты.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Сумской области: по каким причинам это может произойти.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие новые цены могут быть установлены.