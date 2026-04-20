Триватимуть графіки відключення світла у Сумській області на 21 квітня через проведення профілактичних робіт.

Графіки відключення світла у Сумській області на 21 квітня будуть вимикати в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

Триватимуть графіки відключення світла у Сумській області на 21 квітня через проведення профілактичних та планових робіт. Відключення відбуватимуться у визначені години за розкладом, тому жителям рекомендують заздалегідь врахувати ці обмеження.

З 08:30–16:30 години триватимуть обмеження в місті Конотоп. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:

Варшавська — 4А, 10–12, 14, 16–21, 23–34, 36–46, 48–55

Ольги Чемерис — 1, 2, 4–7, 9, 11, 13, 15, 17

Братів Лузанів — 37

Професійна — 40

2-й Шевченка — 8

Волочаївська — 24–29, 31–40, 45, 47, 49, 51

Шевченка — 26, 35, 38, 40, 51, 53

Успенсько-Троїцька — 11, 17А, 38

Галини Сокіл — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Миру — 3.

В місті Глухів будуть додатково вимикатимуть електрику. Зникне світло з 08:00–16:30 години за такими адресами:

Заводська — №23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69

Миколи Василенка — №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53

Дорошенків — №1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27

Синявська — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Молодіжна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Г, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Київський Шлях — №2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 25Г

Слоутський — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14А, 15, 16

Сотницький — №1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Софії Русової — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16

Миколи Мурашка — №1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 33, 35

Вознесенська — №30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Веригінська — №1, 1Б, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Київська — №29, 31, 33, 35, 37, 39

Б. Хмельницького — №15, 17, 19, 21, 23, 25

Ярмарковий — №2, 3

Бригадний — №9, 9А

Боїнський — №2А

Сотницький — №1А–16

Молодіжний — №2

В населеному пункті Ромни вимикатимуть електрику з 09:00–16:00 години, проте лише на наступних вулицях:

1-й Берегової — №1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 16Д, 16Е, 16М, 16Н, 16Т, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41

1-й Западинської — №2, 6, 7, 8А, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51

1-й Пилипа Орлика — №15

1-й Пригородської — №3, 4, 5

1-й Чаговця — №5

2-й Берегової — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

2-й Западинської — №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 17А, 19

2-й Ляшенка — №1Я, 1Я/5, 1Я/7, 15, 15А, 19, 33

2-й Покровського узвозу — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27

2-й Пригородської — №1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14

3-й Берегової — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

3-й Западинської — №1, 3, 5, 6

4-й Берегової — №2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11

5-й Берегової — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

5-й Западинської — №1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17

6-й Берегової — №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

7-й Берегової — №1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 9

8-й Рятувальників — №1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б

Базарна — №8, 17, 24, 25, 26

Базарний Спуск — №3, 4, 6, 7, 9, 11

Берегова — №36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 93А, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129,

Васильківський узвіз — №1, 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12

Гетьмана Мазепи — №49В

Григорія Сковороди — №2, 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47

Западинська — №3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 51, 55, 55А, 56, 57, 58, 60, 61, 61А, 62, 63, 64.

