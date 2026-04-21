Гуманитарная помощь в Харьковской области направлена ​​на поддержку пенсионеров и других жителей региона, чьи дома были повреждены из-за боевых действий, пишет Politeka.net.

Как сообщила благотворительная организация Каритас Харьков, в Харьковской области начата регистрация на участие в проекте «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине V», который реализует Каритас Харьков.

Из-за регулярных обстрелов значительное количество жилья в области подверглось разрушениям, в результате чего люди вынуждены проживать в домах с нарушенным тепловым контуром. Проект призван помочь таким домам восстановить безопасные условия для проживания.

Подать заявку на гуманитарную помощь в Харьковской области могут семьи из уязвимых категорий, жилье которых было повреждено после 24 февраля 2022 года.

К ним относятся одинокие пенсионеры-люди старшего возраста (60+) или домохозяйства из одного-двух пожилых людей без поддержки родственников, люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями, семьи с беременными женщинами или детьми до трех лет, многодетные семьи, одинокие родители или опекуны. дохода — менее 8422 гривны на одного человека в месяц.

Отбор участников производится на основе оценки потребностей. В частности, учитывается степень повреждения жилья, возможность проведения ремонтных работ, состав семьи и наличие лиц, нуждающихся в дополнительной поддержке, отсутствие ранее полученной аналогичной помощи, а также расположение жилья на подконтрольной Украине территории.

Отдельно принимается во внимание участие в государственной программе есть Восстановление, чтобы избежать дублирования помощи.

Предварительно проект охватит жителей Изюмской, Харьковской и Малоданиловской общин. Получить консультацию и зарегистрироваться можно в будние дни с 09.30 до 16.00.

