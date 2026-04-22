Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области доступна в виде разнообразной поддержки и бесплатных услуг, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается на сайте благотворительной организации Каритас Чернигов».

Благотворительный фонд "Каритас Чернигов" последовательно реализует программы гуманитарного реагирования, направленные на оперативную и системную поддержку населения в условиях войны, кризисных ситуаций и социальной нестабильности.

Деятельность организации охватывает как экстренную гуманитарную помощь в Черниговской области для пенсионеров, так и продолжительные инициативы.

Фонд работает с фокусом на обеспечении базовых потребностей – от оказания гуманитарной помощи до поддержания физического и психоэмоционального состояния человека. В то же время значительное внимание уделяется сохранению человеческого достоинства и формированию ощущения безопасности, что критически важно в условиях длительного стресса и неопределенности.

Отдельным направлением работы психологическая поддержка. В «Каритас Чернигов» она организована как комплексная система поддержки людям, пережившим потери, травматические события или находящимся в состоянии эмоционального истощения. В центре работают квалифицированные специалисты, оказывающие поддержки как взрослым, так и детям, учитывая индивидуальные потребности каждого.

Особое внимание уделяют наиболее уязвимым категориям: внутренне перемещенным лицам, пенсионерам, семьям военнослужащих, людям с проявлениями посттравматического стрессового расстройства, а также детям с инвалидностью и их родителям. Психологическая помощь предоставляется в разных форматах – от индивидуальных консультаций до групповых занятий, что позволяет выбрать наиболее эффективный способ поддержки.

Кроме того, фонд внедряет социально важные сервисы, в частности, услугу «социального такси». Она ориентирована на людей с инвалидностью, лиц постарше и тех, кто испытывает трудности с передвижением. Специально оборудованный транспорт обеспечивает безопасную и комфортную перевозку, в том числе для людей, пользующихся колесными креслами.

В Благотворительном фонде «Каритас Чернигов» в городе Нежин продолжает действовать социально важная инициатива — «Социальный гардероб», расположенный по адресу переулок Федора Проценко (Школьный), 6. Инициатива базируется на простом, но эффективном принципе: вещи, утратившие актуальность для одних, могут оказаться невозможными.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может претендовать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: надбавки доступны некоторым украинцам, кому их насчитают.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены установлены теперь.