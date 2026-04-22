Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області доступна у вигляді різноманітної пітримки та безкоштовних послуг, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на сайті благодійної організації Карітас Чернігів».

Благодійний фонд «Карітас Чернігів» послідовно реалізує програми гуманітарного реагування, спрямовані на оперативну та системну підтримку населення в умовах війни, кризових ситуацій і соціальної нестабільності.

Діяльність організації охоплює як екстрену гуманітарну допомогу у Чернігівській області для пенсіонерів, так і довготривалі ініціативи.

Фонд працює з фокусом на забезпеченні базових потреб — від надання гуманітарної допомоги до підтримки фізичного і психоемоційного стану людини. Водночас значна увага приділяється збереженню людської гідності та формуванню відчуття безпеки, що є критично важливим в умовах тривалого стресу та невизначеності.

Окремим напрямом роботи є психологічна підтримка. У «Карітас Чернігів» вона організована як комплексна система допомоги людям, які пережили втрати, травматичні події або перебувають у стані емоційного виснаження. У центрі працюють кваліфіковані спеціалісти, які надають допомогу як дорослим, так і дітям, враховуючи індивідуальні потреби кожного.

Підвищену увагу приділяють найбільш вразливим категоріям: внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам, родинам військовослужбовців, людям із проявами посттравматичного стресового розладу, а також дітям з інвалідністю та їхнім батькам. Психологічна допомога надається у різних форматах — від індивідуальних консультацій до групових занять, що дозволяє обрати найбільш ефективний спосіб підтримки.

Крім того, фонд впроваджує соціально важливі сервіси, зокрема послугу «соціального таксі». Вона орієнтована на людей з інвалідністю, осіб старшого віку та тих, хто має труднощі з пересуванням. Спеціально обладнаний транспорт забезпечує безпечне і комфортне перевезення, у тому числі для людей, які користуються кріслами колісними.

У Благодійному фонді «Карітас Чернігів» у місті Ніжин продовжує діяти соціально важлива ініціатива — «Соціальний гардероб», що розташований за адресою провулок Федора Проценка (Шкільний), 6. Ініціатива базується на простому, але ефективному принципі: речі, які втратили актуальність для одних, можуть стати необхідними для інших.

