Работа для пенсионеров в Черниговской области представлена ​​вакансиями в сфере логистики, торговли, сервиса и технического обслуживания, где работодатели все чаще привлекают кандидатов постарше, сообщает Politeka.

Рынок труда региона демонстрирует стабильный спрос на работников с опытом или базовыми навыками. Компании предлагают официальное оформление, обучение и сменные графики, позволяющие адаптировать занятость под индивидуальные возможности.

Одно из предложений открыла STV group в Чернигове. Предприятие ищет заведующего хозяйством по контролю инженерных систем офиса и склада. Среди обязанностей – поддержка электросетей, отопления, вентиляции, водоснабжения, организация мелких ремонтов и взаимодействие с подрядчиками. Оплата составляет 21000–25000 грн с компенсацией расходов на транспорт и амортизацию.

Еще один вариант – должность помощника оператора АЗК в сети WOG. Работник обслуживает клиентов, заправляет автомобили, консультирует горючее и товары, а также поддерживает порядок на территории станции. Доход около 12 000 грн с бонусами, чаевыми и гибкими графиками.

Также доступна позиция инструктора игровой комнаты в развлекательном комплексе FLY KIDS. В функционал входит контроль безопасности детей, подготовка зоны отдыха, сопровождение активностей и поддержание чистоты. Предусмотрены изменения разной продолжительности, ставка с бонусами, питание и обучение.

В целом Работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает разные сферы занятости, позволяя выбирать как технические, так и сервисные направления в соответствии с опытом и физическими возможностями кандидатов.

Последние новости Украины:

