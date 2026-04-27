Робота для пенсіонерів у Чернігівській області представлена вакансіями у сфері логістики, торгівлі, сервісу та технічного обслуговування, де роботодавці дедалі частіше залучають кандидатів старшого віку, повідомляє Politeka.

Ринок праці регіону демонструє стабільний попит на працівників із досвідом або базовими навичками. Компанії пропонують офіційне оформлення, навчання та змінні графіки, що дозволяє адаптувати зайнятість під індивідуальні можливості.

Одну з пропозицій відкрила STV group у Чернігові. Підприємство шукає завідувача господарством для контролю інженерних систем офісу та складу. Серед обов’язків — підтримка електромереж, опалення, вентиляції, водопостачання, організація дрібних ремонтів і взаємодія з підрядниками. Оплата становить 21 000–25 000 грн із компенсацією витрат на транспорт та амортизацію.

Ще один варіант — посада помічника оператора АЗК у мережі WOG. Працівник обслуговує клієнтів, заправляє автомобілі, консультує щодо пального та товарів, а також підтримує порядок на території станції. Дохід близько 12 000 грн із бонусами, чайовими та гнучким графіком.

Також доступна позиція інструктора ігрової кімнати в розважальному комплексі FLY KIDS. До функціоналу входить контроль безпеки дітей, підготовка зони відпочинку, супровід активностей і підтримання чистоти. Передбачені зміни різної тривалості, ставка з бонусами, харчування та навчання.

Загалом Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює різні сфери зайнятості, дозволяючи обирати як технічні, так і сервісні напрями відповідно до досвіду та фізичних можливостей кандидатів.

