Новый график движения поездов в Черкасской области будет введен через плановые ремонтные работы, которые повлияют на пригородное сообщение.

Новый график движения поездов в Черкасской области предусматривает временные изменения в расписании, маршрутах и ​​работе отдельных рейсов, которые будут действовать в определенные дни, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Черкасской области информирует прессслужба «Укрзализныци», призывая пассажиров учитывать коррективы при планировании поездок.

В частности, 25 апреля изменится расписание нескольких пассажирских составов. Рейс №6022 им. Т.Г. Шевченко – Черкассы отправляться в 05:25 и прибывать в 06:33 вместо предыдущих 05:34 и 06:42.

В этот же день, №6641 Цветково – Мироновка будет отправляться в 05:55 с прибытием в 07:51 вместо 05:44 и 07:25. Уже 26 апреля этот же №6641 будет курсировать по другому расписанию и отправляться в 05:30 с прибытием в 07:17.

В то же время новый график движения поездов в Черкасской области предусматривает и изменение маршрутов для отдельных рейсов. Так, 25 апреля №6503 Знаменка – им. Т.Г. Шевченко будет курсировать по сокращенному направлению вместо маршрута в Мироновку.

В период с 28 по 30 апреля этот же пассажирский состав будет выполнять рейсы по маршруту Знаменка – Цветково.

Кроме изменений в расписании и маршрутах, во время проведения ремонтных работ часть рейсов временно отменили. В частности, 24 апреля не будет курсировать №6025 Черкассы – им. Т.Г. Шевченко.

В период с 27 по 30 апреля и 1 мая отменены рейсы №6663 Предгорный парк – Знаменка и №6664 Знаменка – Кременчуг-Пассажирский.

Также с 27 по 30 апреля не будет курсировать №6899 Предгорный парк – Павлыш, а с 28 по 30 апреля и 1 мая отменен №6890 Павлыш – Предгорный парк.

