Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 13 по 19 апреля вводятся из-за плановых и профилактических работ, которые будут проводить энергетики.

14.04.2026 года с 08:00 до 17:00 перерывы в электроснабжении ожидаются сразу в нескольких населенных пунктах:

с. Лозуватка: ул. Парковая, Михальченко, Мира, Черновола, Шевченко (тракторная бригада).

г. Шпола: аптеки по ул. Слободской (микрорайон сахарного завода).

с. Бурты: ул. Дружбы, Вишневая.

с. Лебедын: ул. Центральная (от кольца до церкви).

с. Соболевка: ул. Калиновая, Почтовая (Соболевский старостат).

15.04.2026 года в период с 08:00 до 17:00 электроэнергию будут временно выключать в ряде домов по определенным адресам:

г. Шпола: ул. Юрия Межакова, Довженко, Братьев Коломийченко, Слободская, Привокзальная, Низовая, Дарьевская, Калигорская, Рождественская, Александра Кунца, Александра Козыря, Михаила Кравченко, Кобзаря, А. Влижская, Мира, Левка Семиренко, Р. Дульнева, Р. Дульнева, Р. Дульнева, Р. Дульнева, О. Амосова, Ягидна, А. Маньковского, а также ряд объектов инфраструктуры и предприятий, в частности: магазины, лицей №5, спорткомплекс «Спорт+», аптеки, СООО «Видродження», кафе «А-ля Гурман», пилорама ЧП Гупало.

16.04.2026 года с 08:00 до 17:00 плановые обесточивания коснутся домов в нескольких населенных пунктах общины, где также будут проводить необходимые работы на электросетях:

с. Лебедино: ул. Борзюка.

с.Надточаивка: ул. Центральная, Железнякова.

г. Шпола: ул. Леси Украинки, Степана Бена (строительный магазин, «Солодкый сон», ремонт обуви).

17.04.2026 года в некоторых населенных пунктах общины отключения света запланированы с 13:00 до 16:00:

г. Шпола: ул. Пилипа Орлика, 18 и ул. Соборная, 36 (магазин «Днепр-М», лицей №1, художественная школа, водоканал, магазин «Балована Галя»).

