Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 апреля в Чернигове подразумевает характерные для весеннего периода условия, сообщает Politeka.
Подробный прогноз погоды на неделю с 22 по 28 апреля в Чернигове предоставили на сайте sinoptik.ua.
22 апреля в облцентре ожидается относительно спокойная атмосфера. В ночные часы температура будет +1°, днем поднимется до +14°, а вечером снизится до +8°.
Влажность будет колебаться от 65 до 32%, ветер будет слабым до умеренного до 4.7 м/с. Осадков не прогнозируется, несмотря на преимущественно облачное небо.
23 апреля все изменится. Ночью температура составит +5°, днем +8°, вечером +5°. Влажность вырастет до 96%, а ветер усилится до 6.1 м/с. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который может занять до вечера.
24 апреля в городе будет преобладать плотная облачность. Температура будет колебаться от +1° до +9°. Атмосферные условия останутся неустойчивыми, но существенных осадков не прогнозируется.
25 апреля принесет более влажную атмосферу. Ночью температура будет +3°, днем +9°, а вечером +5°. Вероятность осадков вырастет до 64%. Во второй половине дня снова ожидается дождь, который будет постепенно ослабевать до вечера.
26 апреля останется пасмурным и влажным. Температура днем будет достигать +10°, ночью будет опускаться до 0°. Влажность повысится до 79%. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который продлится до вечера.
27 апреля в Чернигове будет облачно. Температура будет колебаться от +2° до +10°. Во второй половине дня прогнозируется небольшой дождь, а ветер усилится до 5.6 м/с. Осадки будут держаться до вечера.
28 апреля ночью будет +2°, днем +9°, а вечером +4°. Влажность вырастет до 86%, а ветер составит до 6.1 м/с. Днем возможен мелкий дождь, который прекратится ближе к вечеру.
