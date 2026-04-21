Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 квітня у Чернігові передбачає характерні для весняного періоду умови, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 квітня у Чернігові надали на сайті sinoptik.ua.

22 квітня у облцентрі очікується відносно спокійна атмосфера. У нічні години температура становитиме +1°, вдень підніметься до +14°, а ввечері знизиться до +8°.

Вологість коливатиметься від 65% до 32%, вітер буде слабким до помірного до 4.7 м/с. Опадів не прогнозується, попри переважно хмарне небо.

23 квітня все зміниться. Вночі температура становитиме +5°, вдень +8°, а ввечері +5°. Вологість зросте до 96%, а вітер посилиться до 6.1 м/с. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який може тривати до вечора.

24 квітня у місті переважатиме щільна хмарність. Температура коливатиметься від +1° до +9°. Атмосферні умови залишаться нестійкими, однак суттєвих опадів не прогнозується.

25 квітня принесе більш вологу атмосферу. Вночі температура становитиме +3°, вдень +9°, а ввечері +5°. Ймовірність опадів зросте до 64%. У другій половині дня знову очікується дощ, який поступово послабшатиме до вечора.

26 квітня залишиться похмурим і вологим. Температура вдень сягатиме +10°, вночі опускатиметься до 0°. Вологість підвищиться до 79%. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який триватиме до вечора.

27 квітня у Чернігові також буде хмарно. Температура коливатиметься від +2° до +10°. У другій половині дня прогнозується дрібний дощ, а вітер посилиться до 5.6 м/с. Опади триматимуться до вечора.

28 квітня вночі буде +2°, вдень +9°, а ввечері +4°. Вологість зросте до 86%, а вітер становитиме до 6.1 м/с. Удень можливий дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора.

Останні новини України:

