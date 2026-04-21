Графики отключения света в Черниговской области на 22 апреля продлятся в нескольких семенных пунктах, сообщает Politeka.net.
Информацию об ограничении предоставило «Черниговоблэнерго».
Украинцев ждут плановые графики отключения света в Черниговской области на 22 апреля, которые будут охватывать только отдельные населенные пункты. Мы рекомендуем заблаговременно проверить актуальные расписания обесточиваний.
С 7:55 до 19:55 часов в городе Прилуки будут продолжаться дополнительные отключения. Они коснутся домов по следующим адресам:
- Героив Прылук (та 1, 2 пров.) 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 78А, 92А, 45А, 53А, 62/2, 62А, 66А, 66Б
- Архыповыча 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 3А, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 8Б, 11А, 14/1, 17А, 17Б, 19А, 19Б, 27А, 27Г, 31А, 31А/Д-1, 46А, 48А, 48В
- Васыля Завитневыча 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 32А, 32Б
- Незалежности 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2А, 2б, 4А, 8А, 8Б, 10А, 12А, 13А, 15А, 15Б
- Пищана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 16А, 16Б
- Лисна 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 45А
- Сорочынська (та пров.) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 25А, 9/1, 9/2, 11А
- Петра Дорошенка 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12
- Карерна 30, 32, 33, 34, 37, 39
- Боброва 17
С 8 до 17 часов в населенном пункте Корюкивка не будет электричества, но только по следующим адресам:
- Полевая 1а, 2-25, 25а, 26-42, 42а, 42б, 42в, 42г, 43, 45-63, 65-70, 72, 74, 76, 78, 80.
- Украинский 1, 4-7, 9-33, 33а, 34-36, 38-46, 49-54, 56, 58, 60, 62, 64, 66.
- Независимости 1, 1а, 1в, 1г, 3-6, 8-15, 17-19, 21-25, 27, 29-33, 34, 34а, 35, 36, 36А, 37, 38, 41, 43-51, 5
- Владимира Барвинко 1, 2, 2а, 3, 5-15, 18-22, 24, 26-28, 31, 33, 39, 41, 42, 43, 45, 53, 55, 62, 78, 81, 83.
С 8 до 17 часов в городе Носивка будут продолжаться дополнительные отключения электричества, охватывающие часть адресов:
- 1-й Троицькый 5
- Богуна 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36
- Вокзальна 106А
- Володымырська 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57а
- Героив Чернигова 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 9б, 9в, 9г, 9д, 9ж, 9з, 16А
- Ивана Чырка 28, 30, 32, 34, 36, 39, 43, 47
- Кушнирова 10, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 78,
- 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 98, 100, 35а, 35б, 38а, 46а
- Мыколы Хвыльового 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23
- Мрынськый Шлях 26
- Павла Тычыны 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 5а, 29А
- Петра Болбочана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Пушкивська 1, 2, 6, 7, 8, 14
- Робоча 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31
- Сакунивка 16
- Свободы 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а
- Трудова 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32.
