Графики отключения света в Черниговской области на 22 апреля продлятся в нескольких семенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставило «Черниговоблэнерго».

Украинцев ждут плановые графики отключения света в Черниговской области на 22 апреля, которые будут охватывать только отдельные населенные пункты. Мы рекомендуем заблаговременно проверить актуальные расписания обесточиваний.

С 7:55 до 19:55 часов в городе Прилуки будут продолжаться дополнительные отключения. Они коснутся домов по следующим адресам:

Героив Прылук (та 1, 2 пров.) 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 78А, 92А, 45А, 53А, 62/2, 62А, 66А, 66Б

Архыповыча 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 3А, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 8Б, 11А, 14/1, 17А, 17Б, 19А, 19Б, 27А, 27Г, 31А, 31А/Д-1, 46А, 48А, 48В

Васыля Завитневыча 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 32А, 32Б

Незалежности 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2А, 2б, 4А, 8А, 8Б, 10А, 12А, 13А, 15А, 15Б

Пищана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 16А, 16Б

Лисна 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 45А

Сорочынська (та пров.) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 25А, 9/1, 9/2, 11А

Петра Дорошенка 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12

Карерна 30, 32, 33, 34, 37, 39

Боброва 17

С 8 до 17 часов в населенном пункте Корюкивка не будет электричества, но только по следующим адресам:

Полевая 1а, 2-25, 25а, 26-42, 42а, 42б, 42в, 42г, 43, 45-63, 65-70, 72, 74, 76, 78, 80.

Украинский 1, 4-7, 9-33, 33а, 34-36, 38-46, 49-54, 56, 58, 60, 62, 64, 66.

Независимости 1, 1а, 1в, 1г, 3-6, 8-15, 17-19, 21-25, 27, 29-33, 34, 34а, 35, 36, 36А, 37, 38, 41, 43-51, 5

Владимира Барвинко 1, 2, 2а, 3, 5-15, 18-22, 24, 26-28, 31, 33, 39, 41, 42, 43, 45, 53, 55, 62, 78, 81, 83.

С 8 до 17 часов в городе Носивка будут продолжаться дополнительные отключения электричества, охватывающие часть адресов:

1-й Троицькый 5

Богуна 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36

Вокзальна 106А

Володымырська 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57а

Героив Чернигова 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 9б, 9в, 9г, 9д, 9ж, 9з, 16А

Ивана Чырка 28, 30, 32, 34, 36, 39, 43, 47

Кушнирова 10, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 78,

80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 98, 100, 35а, 35б, 38а, 46а

Мыколы Хвыльового 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23

Мрынськый Шлях 26

Павла Тычыны 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 5а, 29А

Петра Болбочана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Пушкивська 1, 2, 6, 7, 8, 14

Робоча 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Сакунивка 16

Свободы 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а

Трудова 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32.

