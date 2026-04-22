Вводятся плановые графики отключения света в Черниговской области на 23 апреля.

Информацию об ограничении предоставило «Чернігівобленерго».

Вводятся плановые графики отключения света в Черниговской области на 23 апреля, связанные с проведением ремонтных работ на энергетическом оборудовании. Информацию об ограничении предоставило «Чернігівобленерго».

Речь идет о технических мерах, направленных на поддержание стабильной работы электросетей и предупреждение возможных аварий. С 08:00–19:00 часов в городе Нижыни будут продолжаться дополнительные отключения света, однако только по адресам:

Незалежности — 9, 36, 40, 1/1, 38А, 38Б, 40/1, 40А, 40Б, 40В, 40Д.



23.04.2026 года с 08:00–17:00 часов в городе Мена будут выключать электричество в части домов. В частности, свет исчезнет на улицах:

Вышнева — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13–20, 22–28, 30, 32, 34, 36, 15а, 25а, 25б

Гетьмана Сагайдачного — 3, 5–11, 13, 14, 20, 22, 6а, 6б, 6в, 20а, 6А/2, 6А/1, 6А/3, 6В/2, 6В/6, 6В/3, 6В/4

Пивнична — 1, 2, 4–20, 26, 28, 29, 31, 12а, 14а, 14б, 14в, 15а, 15в, 15д, 15е, 15є, 16а, 16б, 19а, 26/2, 27а, 31а

Пивничный — 2, 3, 5–17, 11а

Промыслова — 6

Садова — 4–11, 13, 15–21, 23, 24, 19а, 20а

Сиверськый шлях — 134, 153

Сичовых стрильцив — 3, 4А

Софии Русовои — 1, 3, 6–15, 17–31, 33–37, 39–41, 43, 44, 46, 49–51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 74, 76, 78, 12а, 46а

В городе Прылукы будут выключать электричество с 07:54-19:54 (на 12 часов подряд). Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Героив Прылук 1-й — 31, 35, 49

Героив Прылук 2-й — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 31, 78А, 92А

Архыповыча — 1–10, 17–32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 3А, 8Б, 11А, 14/1, 17А, 17Б, 19А, 19Б, 27А, 27Г, 31А, 31А/Д-1, 46А, 48А, 48В

Боброва — 17

Васыля Завитневича — 2, 4, 6, 8–11, 13–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31–38, 32А, 32Б

Героив Прылук — 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35–41, 43, 47, 49–54, 56, 58, 60, 62, 45А, 53А, 62/2, 62А, 66А, 66Б

Карерна — 30, 32, 33, 34, 37, 39

Лисна — 4–7, 9, 12, 14, 16–36, 38, 40, 41, 45А

Незалежности — 1–3, 5, 7–13, 2А, 2б, 4А, 8А, 8Б, 10А, 12А, 13А, 15А, 15Б

Петра Дорошенка — 1–4, 8, 10, 12

Пищана — 1–8, 10, 12, 14, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 16А, 16Б

Сорочынська — 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 25А, 9/1, 9/2.

