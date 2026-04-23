Главная цель этой гуманитарной помощи в Харьковской области - обеспечить людей с уязвимых категорий доступ к важным услугам.

Гуманитарная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев оказывается благотворительной организацией Каритас, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда в Фейсбуке.

Проект VITAL реализуют команды Каритас Харьков и Каритас Каменское. Главная цель этой гуманитарной помощи в Харьковской области — обеспечить людей с уязвимыми категориями доступ к базовым медицинским, психосоциальным и социальным услугам, а также поддержать продовольственную безопасность домохозяйств и помочь им сохранить источники дохода.

В рамках проекта поддержка оказывают квалифицированные специалисты - врачи, медсестры, психологи, социальные работники и наблюдатели. Они работают в тесном взаимодействии с местными общинами и учреждениями, обеспечивая комплексный подход к каждой ситуации.

Программа ориентирована на широкий спектр получателей: одиноких людей постарше (пенсионеров), лиц с инвалидностью, внутренне перемещенных граждан, беременных женщин и матерей с младенцами, малообеспеченные семьи, а также семьи, проживающие в сельской местности или находящиеся в кризисных обстоятельствах.

Поддержка, предлагаемая VITAL, охватывает несколько ключевых направлений. В частности, речь идет о медицинской помощи в формате телемедицинских консультаций и сопровождении по здоровью матери и ребенка. Социальный компонент включает в себя уход на дому и помощь в повседневных делах.

Не менее важна психологическая поддержка — индивидуальные и групповые консультации, а также встречи в общинах, которые помогают людям преодолевать последствия стресса и травматических событий.

Отдельный блок предусматривает обеспечение лекарствами и средствами реабилитации через ваучеры и возможность пользования необходимым оборудованием. В то же время, проект не ограничивается только гуманитарной помощью: он также предлагает экономическую поддержку в виде денежных выплат и аграрных грантов, позволяющих семьям восстанавливать или развивать собственное хозяйство.

