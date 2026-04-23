Гуманітарна допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців надається благодійною організацією Карітас, пише Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні фонду у Фейсбук.
Проєкт V.I.T.A.L. реалізують команди Карітас Харків та Карітас Кам'янське. Головна мета цієї гуманітарної допомоги у Харківській області — забезпечити людей із вразливих категорій доступом до базових медичних, психосоціальних і соціальних послуг, а також підтримати продовольчу безпеку домогосподарств і допомогти їм зберегти джерела доходу.
У межах проєкту допомогу надають кваліфіковані фахівці — лікарі, медсестри, психологи, соціальні працівники та доглядальники. Вони працюють у тісній взаємодії з місцевими громадами та установами, забезпечуючи комплексний підхід до кожної ситуації.
Програма орієнтована на широкий спектр отримувачів: самотніх людей старшого віку (пенсіонерів), осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених громадян, вагітних жінок і матерів із немовлятами, малозабезпечені родини, а також сім’ї, що проживають у сільській місцевості або перебувають у кризових обставинах.
Підтримка, яку пропонує V.I.T.A.L., охоплює кілька ключових напрямів. Зокрема, йдеться про медичну допомогу у форматі телемедичних консультацій і супроводу з питань здоров’я матері та дитини. Соціальний компонент включає догляд на дому та допомогу в повсякденних справах.
Не менш важливою є психологічна підтримка — індивідуальні та групові консультації, а також зустрічі в громадах, що допомагають людям долати наслідки стресу й травматичних подій.
Окремий блок передбачає забезпечення ліками та засобами реабілітації — через ваучери та можливість користування необхідним обладнанням. Водночас проєкт не обмежується лише гуманітарною допомогою: він також пропонує економічну підтримку у вигляді грошових виплат і аграрних грантів, що дозволяють родинам відновлювати або розвивати власне господарство.
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.
Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.
Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.