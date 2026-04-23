Дефицит продуктов в Харькове фиксируют в первом квартале 2026 на фоне изменений аграрного рынка и роста импорта минеральных удобрений, передает Politeka.

За этот период объемы поставок составили 1,2 миллиона тонн, что на 13% больше по сравнению с аналогичным отрезком в прошлом году. Несмотря на это, ситуация остается напряженной, ведь спрос растет быстрее поступлений ресурсов.

Дополнительное влияние оказывают сезонные полевые работы, расширение посевных площадей и трудности с логистикой. В то же время, колебания мировых цен формируют дополнительное давление на аграрный сектор и влияют на конечную стоимость продукции.

Внутреннее создание не способно полностью обеспечить потребности. Поэтому аграрии все больше зависят от внешних поставок, пересматривают расходы и ищут альтернативные каналы закупок.

Особое внимание аналитики обращают на плодоовощный сегмент. Именно здесь дефицит продуктов в Харькове наиболее ощутим из-за уменьшения предложения качественных яблок на рынке.

Причиной послужила специфика прошлого сезона. Часть урожая заложили на хранение в перезрелом состоянии, что привело к потере качества и сокращению доступных объемов продукции.

Дополнительно оказали влияние технологические недостатки во время выращивания. В ряде хозяйств не применяли средства для замедления созревания, из-за чего продукция портилась быстрее во время хранения.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от логистики и результатов нового урожая. Именно эти факторы определят баланс между спросом и предложением в ближайшее время.

Специалисты советуют потребителям внимательно следить за ценами и отдавать предпочтение сезонной продукции местного происхождения.

Ситуация на рынке может изменяться в зависимости от сезонных факторов и объемов новых поставок в ближайшие месяцы.

Ичточник: agrotimes, io.ua

