Саме тут дефіцит продуктів у Харкові найбільш відчутний через зменшення пропозиції якісних яблук на ринку.

Дефіцит продуктів у Харкові фіксують у першому кварталі 2026 року на тлі змін аграрного ринку та зростання імпорту мінеральних добрив, передає Politeka.

За цей період обсяги поставок сягнули 1,2 мільйона тонн, що на 13% більше порівняно з аналогічним відрізком минулого року. Попри це, ситуація залишається напруженою, адже попит зростає швидше, ніж надходження ресурсів.

Додатковий вплив мають сезонні польові роботи, розширення посівних площ і труднощі з логістикою. Водночас коливання світових цін формують додатковий тиск на аграрний сектор і впливають на кінцеву вартість продукції.

Внутрішнє виробництво не здатне повністю забезпечити потреби. Через це аграрії дедалі більше залежать від зовнішніх поставок, переглядають витрати та шукають альтернативні канали закупівель.

Особливу увагу аналітики звертають на плодоовочевий сегмент. Саме тут дефіцит продуктів у Харкові найбільш відчутний через зменшення пропозиції якісних яблук на ринку.

Причиною стала специфіка минулого сезону. Частину врожаю заклали на зберігання у перезрілому стані, що призвело до втрати якості та скорочення доступних обсягів продукції.

Додатково вплинули технологічні недоліки під час вирощування. У низці господарств не застосовували засоби для уповільнення дозрівання, через що продукція швидше псувалася під час зберігання.

Експерти зазначають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від логістики та результатів нового врожаю. Саме ці чинники визначать баланс між попитом і пропозицією найближчим часом.

Фахівці радять споживачам уважно стежити за цінами та надавати перевагу сезонній продукції місцевого походження.

Ситуація на ринку може змінюватися залежно від сезонних факторів і обсягів нових поставок упродовж найближчих місяців.

Джерело: agrotimes, io.ua

