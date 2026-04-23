Новый график движения поездов в Ровенской области касается №804/803 Ровно–Львов, который начал останавливаться на еще одной станции, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Ровенской области проинформировали в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци".

Речь идет о Радивилах, где теперь пассажиры могут производить посадку и высадку. Изменения вводят постепенно, начиная с первой декады мая.

Потому график движения в Ровенской области в течение месяца будет отличаться. Для удобства пассажиров уже обнародовано точное время прибытия и отправки пассажирского состава на станции Радивилов.

В частности, с 5 мая №804/803 Ровно – Львов будет прибывать в 09:02 и отправляться в 09:04, а в обратном направлении Львов – Ровно остановка запланирована в 17:55 с отправлением в 17:56.

В то же время с 28 мая расписание изменится. В направлении Ровно – Львов поезд будет останавливаться в Радивилове с 08:24 до 08:25, а в направлении Львов – Ровно с 17:54 до 17:56.

Такие нововведения имеют практическое значение для жителей региона, так как Радивилов расположен на границе Ровенской и Львовской областей.

Это позволяет упростить передвижение для работающих или обучающихся в соседних городах. Кроме того, появление новой остановки может повлиять на увеличение пассажиропотока и создать более удобную альтернативу автобусным перевозкам.

Представители железной дороги советуют пассажирам внимательно проверять расписание перед поездкой, поскольку в период внедрения возможны корректировки времени курсирования.

Билеты на этот рейс можно приобрести в кассах вокзалов, а также через официальный сайт перевозчика или мобильное приложение.

