Подорожание продуктов в Днепропетровской области формируется под влиянием сезонных факторов, логистических затрат и изменений закупочных цен поставщиков.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется в апреле сразу в нескольких товарных группах, где рост затрагивает как молочный, так и мясной сегменты, свидетельствуют актуальные ценовые данные за 24 апреля 2026, сообщает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Молочная категория: сливки «Простонаше» 10% (200 мл) имеют средний уровень 40,66 грн. В торговых сетях показатели колеблются от 39,99 грн у Metro и Novus до 42,00 грн у Megamarket. В марте среднее значение составило 38,19 грн., что означает прирост на 4,13 грн. В течение месяца цена изменялась волнообразно с постепенным выходом на новый уровень.

Мясной сегмент показывает более выраженную динамику. Колбаса копченая "Алан Брауншвейская сырокопченая" (375 г) зафиксирована на уровне 380,54 грн. Для сравнения, в марте средний показатель составил гораздо меньше, а общий рост за месяц достиг 105,54 грн. Основной скачок произошел в середине апреля, после чего стоимость закрепилась на текущем уровне без существенных колебаний.

Курятина голень (1 кг) удерживает цену 114,00 грн в Metro и Novus. В марте средний показатель составлял 102,06 грн., то есть рост составляет 2,50 грн. Динамика этого товара была неравномерной: после снижения в начале месяца произошел возврат в предыдущий ценовой коридор.

В общем, рынок демонстрирует смешанную картину: отдельные позиции дорожают заметно быстрее, тогда как другие остаются относительно стабильными. Удорожание продуктов в Днепропетровской области формируется под влиянием сезонных факторов, логистических затрат и изменений закупочных цен поставщиков.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит 1500 гривен.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие проблемы появились на рынке.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области: на что надеяться жителям