Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується у квітні одразу в кількох товарних групах, де зростання зачіпає як молочний, так і м’ясний сегменти, свідчать актуальні цінові дані за 24 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Молочна категорія: вершки «Простонаше» 10% (200 мл) мають середній рівень 40,66 грн. У торгових мережах показники коливаються від 39,99 грн у Metro та Novus до 42,00 грн у Megamarket. У березні середнє значення становило 38,19 грн, що означає приріст на 4,13 грн. Протягом місяця ціна змінювалася хвилеподібно з поступовим виходом на новий рівень.

М’ясний сегмент демонструє більш виражену динаміку. Ковбаса копчена «Алан Брауншвейська сирокопчена» (375 г) зафіксована на рівні 380,54 грн. Для порівняння, у березні середній показник становив значно менше, а загальне зростання за місяць сягнуло 105,54 грн. Основний стрибок відбувся у середині квітня, після чого вартість закріпилася на поточному рівні без суттєвих коливань.

Курятина гомілка (1 кг) утримує ціну 114,00 грн у Metro та Novus. У березні середній показник складав 102,06 грн, тобто зростання становить 2,50 грн. Динаміка цього товару була нерівномірною: після зниження на початку місяця відбулося повернення до попереднього цінового коридору.

Загалом ринок демонструє змішану картину: окремі позиції дорожчають помітно швидше, тоді як інші залишаються відносно стабільними. Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області формується під впливом сезонних факторів, логістичних витрат і змін у закупівельних цінах постачальників.

Останні новини України:

