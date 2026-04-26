График отключения газа в неделю с 27 апреля по 3 мая в Одесской области охватывает только определенные районы.

График отключения газа на неделю с 27 апреля по 3 мая в Одесской области вводится для жителей, передает издание Politeka.net.

Информацию об этом предоставляют в пресс-службе АО " Одессагаз ".

В городе Балта планируют продолжительное прекращение поставок топлива из-за технических работ, которые затронут часть жилищного сектора почти на полторы недели.

По данным АО «Одессагаз», в период 27.04–07.05.2026 г. в Подольском районе запланировано обновление запорного оборудования на сетях низкого давления. Поэтому подача ресурса для ряда кварталов будет остановлена ​​полностью.

Цель вмешательства – модернизация инфраструктуры и повышение безопасности системы распределения. Специалисты будут заменять узлы на магистралях, чтобы стабилизировать дальнейшую работу коммуникаций.

Под ограничения попадают следующие адреса: Ковальская (81–167, 30–98), Фабричная (1–63, 2–38), Освобождение (2–90а, 7–45), Софиевская (1–31, 2–42), Гетманская (1–7а, 4–12), Прибал. (2–20, 3–19а), Левадная (3а–9, 4–22), Южная (2–50, 3–27), Урожайная (4–12, 5–15), Славы (2–20, 3–29), Зарицкого (1–15, 2а–20).

Возврат ресурса будет осуществляться поэтапно. Обязательное условие — присутствие собственника при подключении, договор на обслуживание, отсутствуют долги и соответствие внутренних систем техническим требованиям.

Жителям советуют заранее подготовить документы во избежание задержек во время восстановления. Отдельно отмечается, что График отключения газа в неделю с 27 апреля по 3 мая в Одесской области охватывает только определенные районы, без влияния на всю территорию города.

