Графік відключення газу на тиждень з 27 квітня по 3 травня в Одеській області вводять для жителів, передає видання Politeka.net.

Інформацію про це надають у пресслужбі АТ "Одесагаз".

У місті Балта планують тривале припинення постачання палива через технічні роботи, що торкнуться частини житлового сектору майже на півтора тижня.

За даними АТ «Одесагаз», у період 27.04–07.05.2026 у Подільському районі заплановано оновлення запірного обладнання на мережах низького тиску. Через це подача ресурсу для низки кварталів буде зупинена повністю.

Мета втручання — модернізація інфраструктури та підвищення безпеки системи розподілу. Фахівці замінюватимуть вузли на магістралях, щоб стабілізувати подальшу роботу комунікацій.

Під обмеження потрапляють такі адреси: Ковальська (81–167, 30–98), Фабрична (1–63, 2–38), Визволення (2–90а, 7–45), Софіївська (1–31, 2–42), Гетьманська (1–7а, 4–12), Прибалтійська (2–26, 3), Я. Чорновола (2–20, 3–19а), Левадна (3а–9, 4–22), Південна (2–50, 3–27), Урожайна (4–12, 5–15), Слави (2–20, 3–29), Заріцького (1–15, 2а–20).

Повернення ресурсу здійснюватиметься поетапно. Обов’язкова умова — присутність власника під час підключення, наявний договір на обслуговування, відсутні борги та відповідність внутрішніх систем технічним вимогам.

Мешканцям радять завчасно підготувати документи, аби уникнути затримок під час відновлення. Окремо наголошується, що Графік відключення газу на тиждень з 27 квітня по 3 травня в Одеській області охоплює лише визначені райони, без впливу на всю територію міста.

