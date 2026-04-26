Графік відключення води на тиждень з 27 квітня по 3 травня в Хмельницькому охоплює лише частину будинків і залежить від етапу ремонтних робіт.

Графік відключення води на тиждень з 27 квітня по 3 травня в Хмельницькому оприлюднили для жителів, повідомляє видання Politeka.net.

У місті стартувала щорічна кампанія оновлення тепломереж, через яку мешканцям тимчасово обмежують подачу гарячої води.

Комунальні служби розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Роботи охоплюють котельні та магістральні ділянки, де проводять ремонт і технічне обслуговування. У «Хмельницьктеплокомуненерго» повідомляють, що процес триває поетапно і залежить від конкретних адрес.

Перші обмеження почали діяти ще з 14 квітня. Завершення заплановане на серпень, однак для різних будинків перерви у постачанні відбуваються у різні періоди.

Зокрема, у другій хвилі робіт подача ресурсу буде призупинена за такими адресами: Вайсера 79, Володимирська 1, Прибузька 10, 12, 14, 16, Свободи 22-А — з 28.04 по 12.05. Також під обмеження потрапляють Героїв-прикордонників 1 і 3, Прибузька 42, 42/1, 44, Трембовецької 14, 23, 49, 51/1, 53/1 — з 29.04 по 13.05.

Причина перерв — планова модернізація інфраструктури. Фахівці замінюють зношені елементи системи, щоб зменшити ризики аварій у майбутньому та підвищити стабільність подачі.

Містян просять заздалегідь врахувати зміни у побуті. Окремо наголошується, що графік відключення води на тиждень з 27 квітня по 3 травня в Хмельницькому охоплює лише частину будинків і залежить від етапу ремонтних робіт.

Мешканцям радять стежити за подальшими оновленнями від комунальних служб. Інформацію про можливі зміни графіку обіцяють оперативно оновлювати.

