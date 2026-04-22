В Хмельницкой области фиксируют рост стоимости перевозок, так что подорожание проезда уже ощутили пассажиры общественного транспорта.

Подорожание проезда в Хмельницкой области происходит на фоне повышения цен на горючее и рост расходов перевозчиков, сообщает Politeka.

Речь идет как о городских маршрутах, так и сообщениях между населенными пунктами области, где цены за последнее время существенно изменились.

В частности, в Каменце-Подольском Хмельницкой области городской совет уже принял решение о временном подорожании проезда в общественном транспорте.

Для пассажиров частных перевозчиков стоимость поездки составляет 20 гривен при наличном расчете и 15 гривен при безналичной оплате.

В Хмельницком перевозчики также инициировали пересмотр тарифов. Сначала речь шла о 20 гривен, однако по обновленным подсчетам предлагают повысить цену до 25 гривен за поездку.

Представитель компании «Автогаз-запад» Владимир Пухкий пояснил, что необходимость пересмотра тарифов связана, прежде всего, с ценой горючего и общей ситуацией на рынке перевозок.

По его словам, каждый город самостоятельно определяет стоимость билета, ориентируясь на экономические реалии, поэтому окончательное решение должно быть принято исполнительным комитетом после анализа всех показателей.

В Хмельницком городском совете сообщили, что профильные управления еще изучают предоставленные расчеты.

В то же время подорожание проезда в Хмельницкой области особенно заметно на междугородных маршрутах. По данным сравнения цен, проведенным журналистами, в апреле 2026 года стоимость поездок существенно выросла по сравнению с весной 2024 года.

На отдельных направлениях повышение составляет от 20 до 30 процентов, а иногда превышает и 50 процентов. Наиболее ощутимые изменения зафиксированы на популярных маршрутах.

Поездка в Нетишин выросла с примерно 240 гривен до 360 гривен. В Славуту цена выросла до 300 гривен.

Поездка в Каменец-Подольский теперь стоит около 170 гривен, тогда как раньше она составляла примерно 100 или 110 гривен. В Изяслав и Шепетовку тариф зафиксирован на уровне 250 гривен.

Изменения коснулись даже коротких маршрутов. Поездки в Красилов или Староконстантинов уже превысили отметку в 100 гривен, хотя эти населенные пункты расположены относительно близко к областному центру.

